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Рябоконь – про скасований гол Десни: М'яч відлетів до Філіппова від захисника Шахтаря

20:59 1690 Читать на русском
Рябоконь – про скасований гол Десни: М'яч відлетів до Філіппова від захисника Шахтаря
Олександр Рябоконь / фото з відкритих джерел

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь підсумував матч з Шахтарем, акцентувавши увагу на епізоді зі скасованим голом своєї команди.

90+4’ Марлос
 
90+4’ Марлос

"VAR завжди правий. Я настільки тонко не розбираюся в правилах, бачив, що м'яч відлетів до Філіппова від захисника. Але нічого, переживемо.

Переможний гол Марлоса та історичний дебют VAR у відеоогляді матчу Шахтар – Десна

Осад залишився за підсумками матчу. Хлопці билися, були моменти. Зараз всі засмучені. Прикро програвати в кінці. Будуть вихідні, відійдемо.

Погано, що скасували гол Гуцуляка, він би приніс ще більше користі. Тотовицький багато працював. Був на полі єдиний колектив. Шахтарю завжди складно протистояти, шанси були, але, на жаль, не вдалося", – сказав Рябоконь в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, у другому таймі звітного поєдинку арбітр Євген Арановський скасував гол Десни, зафіксувавши офсайд у нападника Олександра Філіппова, який асистував Олексію Гуцуляку.

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Теги
Відеоасистент арбітра (VAR) Шахтар - Десна Десна Десна Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь
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