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Рябоконь – об отмененном голе Десны: Мяч отлетел к Филиппову от защитника Шахтера

20:59 39 Читати українською
Рябоконь – об отмененном голе Десны: Мяч отлетел к Филиппову от защитника Шахтера
Александр Рябоконь / фото из открытых источников

Главный тренер Десны Александр Рябоконь подытожил матч с Шахтером, акцентировав внимание на эпизоде с отмененным голом своей команды.

90+4’ Марлос
 
90+4’ Марлос

"VAR всегда прав. Я настолько тонко не разбираюсь в правилах, видел, что мяч отлетел к Филиппову от защитника. Но ничего, переживем.

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Осадок остался по итогам матча. Ребята бились, были моменты. Сейчас все расстроены. Обидно проигрывать в конце. Будут выходные, отойдем.

Плохо, что отменили гол Гуцуляка, он бы принес еще больше пользы. Тотовицкий много работал. Был на поле единый коллектив. Шахтеру всегда сложно противостоять, шансы были, но, к сожалению, не удалось", – сказал Рябоконь в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, во втором тайме отчетного поединка арбитр Евгений Арановский отменил гол Десны, зафиксировав офсайд у нападающего Александра Филиппова, который ассистировал Алексею Гуцуляку.

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Десна Десна Александр Рябоконь Александр Рябоконь Видеоассистент арбитра (VAR) Шахтер - Десна
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