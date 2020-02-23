Рябоконь – об отмененном голе Десны: Мяч отлетел к Филиппову от защитника Шахтера

Главный тренер Десны Александр Рябоконь подытожил матч с Шахтером, акцентировав внимание на эпизоде с отмененным голом своей команды.

"VAR всегда прав. Я настолько тонко не разбираюсь в правилах, видел, что мяч отлетел к Филиппову от защитника. Но ничего, переживем.

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Осадок остался по итогам матча. Ребята бились, были моменты. Сейчас все расстроены. Обидно проигрывать в конце. Будут выходные, отойдем.

Плохо, что отменили гол Гуцуляка, он бы принес еще больше пользы. Тотовицкий много работал. Был на поле единый коллектив. Шахтеру всегда сложно противостоять, шансы были, но, к сожалению, не удалось", – сказал Рябоконь в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, во втором тайме отчетного поединка арбитр Евгений Арановский отменил гол Десны, зафиксировав офсайд у нападающего Александра Филиппова, который ассистировал Алексею Гуцуляку.

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