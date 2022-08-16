"Я спілкувався з президентом клубу Левіним Володимиром Іллічем, ми постійно тримали зв’язок, і контакт був нормальний. Востаннє ми переговорили напередодні прийняття вимушеного рішення про призупинення виступів Десни в УПЛ. Але навіть це була обнадійлива бесіда – як тільки припиняться бойові дії, керівництво готове буде відновити діяльність клубу. Ніхто не охолов, ніхто не поставив хрест на клубі.

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Навпаки, в останні роки багато було збудовано – нове футбольне поле, пристойна клубна база. Не було проблем з харчуванням. Команди Десни були добре екіпіровані.

Чи припинила Десна, як футбольний клуб, своє існування? На той момент, коли ми востаннє спілкувалися з колегами та керівництвом клубу, не припиняла. І поступова виплата боргів, а також активна участь клубу в нарадах з відбудови міських спортивних споруд, дають надію, що Десна не припинить функціонування. Скажу більше: аби тільки завершилася війна, якщо це трапиться у цьому році – то вже в січні Десна почне знову збирати футболістів", – сказав Рябоконь у коментарі виданню "Український футбол".

Нагадаємо, через зруйновану інфраструктуру і постійні обстріли Чернігова Десна взяла річну паузу і пропустить новий розіграш чемпіонату України. Олександр Рябоконь нині перебуває у теробороні – він підписав добровольчий контракт і несе службу на півночі України.

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