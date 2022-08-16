"Я общался с президентом клуба Левиным Владимиром Ильичем, мы постоянно держали связь, и контакт был нормальный. В последний раз мы переговорили накануне принятия вынужденного решения о приостановлении выступлений Десны в УПЛ. Но даже это была обнадеживающая беседа – как только прекратятся боевые действия, руководство готово будет возобновить деятельность клуба, никто не остыл, никто не поставил крест на клубе.

"Гори в аду, предатель": ультрас Десны "благословили" экс-защитника черниговцев на выступления в России

Напротив, в последние годы многое было построено – новое футбольное поле, приличная клубная база. Не было проблем с питанием. Команды Десны были хорошо экипированы.

Прекратила ли Десна, как футбольный клуб, свое существование? В тот момент, когда мы последний раз общались с коллегами и руководством клуба, не прекращала. И постепенная выплата долгов, а также активное участие клуба в совещаниях по восстановлению городских спортивных сооружений дают надежду, что Десна не прекратит функционирование. Скажу больше: только бы завершилась война, если это случится в этом году – то уже в январе Десна начнет снова собирать футболистов", – сказал Рябоконь в комментарии изданию "Український футбол".

Напомним, из-за разрушенной инфраструктуры и постоянных обстрелов Чернигова Десна взяла паузу на год и пропустит новый розыгрыш чемпионата Украины. Александр Рябоконь сейчас находится в терробороне – подписал добровольческий контракт и несет службу на севере Украины.

"Калмик чи бурят дивиться у паспорт: "Ціль поїздки?": бешкетував з Несмачним у Криму, шокував Динамо, друг загинув у ДТП