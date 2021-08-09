"Були до кінця зосереджені. Не все виходило, але не опускали руки і дотиснули в кінцівці матчу.

Десна – Інгулець – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Дубль Безбородька? І зараз, і в минулій грі виходив на заміну і забивав. Хлопець чернігівський, напевно, добре його підтримують тут. Важливо, що два забили голи і потішили фанів. Завдяки їхній підтримці команда і виграла.

Лідируємо у таблиці? Звичайно, до 30 туру так і буде все залишатись. Але якщо серйозно, то складно говорити. Зараз будуть матчі з Дніпром-1, Динамо – там подивимося. Стартували нормально", – сказав Рябоконь в ефірі ТК Футбол.

Після трьох турів УПЛ Десна з максимальним результатом очолює таблицю, Інгулець залишився останнім.

Десна вирвала перемогу в Інгульця на останніх хвилинах – джокер Рябоконя дарує чернігівцям лідерство в УПЛ