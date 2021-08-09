"Были до конца сосредоточены. Не все получалось, но не опускали руки и дожали в концовке матча.

Десна – Ингулец – 2:0 – видео голов и обзор матча

Дубль Безбородько? И сейчас, и в прошлой игре он выходил на замену и забивал. Парень черниговский, наверное, хорошо его поддерживают здесь. Важно, что два забили голы и порадовали фанов. Благодаря их поддержке команда и выиграла.

Лидируем в таблице? Конечно, до 30 тура так и будет все оставаться. Но если серьезно, то сложно говорить. Сейчас будут матчи с Днепром-1, Динамо – там посмотрим. Стартовали нормально", – сказал Рябоконь в эфире ТК Футбол.

После трех туров УПЛ Десна с максимальным результатом возглавляет таблицу, Ингулец остался последним.

Десна вырвала победу у Ингульца на последних минутах – джокер Рябоконя дарит черниговцам лидерство в УПЛ