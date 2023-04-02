Во время матча чемпионата Молдовы между Зимбру и Шерифом болельщики хозяев решили провести политинформацию для соперников и ярых сторонников России.

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Фанаты кишиневского клуба развесили на трибунах огромные баннеры. На первом было написано: "Русский мир" приносит слезы, кровь и ужасы тем, кто слеп". На втором: "Молдова 1992, Грузия 1992/2008, Украина 2014/2022".

Напомним, Шериф базируется в Тирасполе – столице самопровозглашенного непризнанного государства Приднестровской Молдавской Республики (созданной руками России).

К слову, поединок между Зимбру и Шерифом завершился победой гостей со счетом 0:2. За Зимбру весь матч отыграл украинский полузащитник Денис Дедечко, в свою очередь экс-голкипер сборной Украины Максим Коваль остался в запасе Шерифа.

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