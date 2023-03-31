Росіянин спробував принизити латвійців, які підтримували свою збірну в поєдинку відбору до Євро-2024 проти Уельсу, але щось пішло не так.

Матч відбору до Євро-2024 Уельс – Латвія транслювався на Росії, тож місцевий коментатор вирішив принизити латвійських вболівальників, які просто підтримували свою команду.

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"Ви чуєте, так? Я приблизно уявляю, що за контингент скандує назву країни-гостя в цьому матчі. Це ті самі прибалтійські рєбята, які не дуже то на свою батьківщину розраховують", – почав белькотіти коментатор, коли почув скандування "Латвія, Латвія".

Дуже швидко це змінилось знаменитою піснею про Путіна. Чомусь російський коментатор не знайшов, що сказати, коли стадіоном лунала такий неприємний для окупантів спів. Додамо, що гра завершилася мінімальною перемогою Уельсу (1:0).

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