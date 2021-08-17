"Чи були пропозиції по Довбику? Так, пропозиції були, але спілкуючись з Артемом і до, і після Євро-2020, ми ухвалили рішення, що не поспішатимемо. У нього самого немає бажання тут і зараз терміново поміняти клуб. Він набрав хорошу форму і отримує задоволення від футболу – це видно навіть в тренувальному процесі. І він каже, що хоче побути в цьому стані довше, щоб зробити наступний крок.

"Луческу дуже хотів бачити Довбика в Динамо": Циганик пояснив, чому трансфер форварда зірвався

Він мріє перейти в хороший європейський клуб. Але ніякої гарячки немає, тому він допомагає нам виконати завдання на сезон. Якщо до кінця трансферного вікна отримаємо пропозицію, яке влаштує і клуб, і Артема, ми його розглянемо. Але наразі таких передумов немає.

Знаєте, в нашому чемпіонаті дуже складно формуються ціни на футболістів. Продавати треба не згідно з Transfermarkt, а після вивчення всіх серйозних факторів – починаючи від того, який саме клуб зробить пропозицію і закінчуючи умовами для самого футболіста. Зараз щодо Довбика сказати точну суму складно", – поділився Русол у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, після чемпіонату Європи до Артема проявляли інтерес чимало іноземних клубів, а найактивнішим нібито був турецький Трабзонспор. У нинішній кампанії Довбик нестримний – чотири голи й асист у 4-х турах УПЛ.

Герой дня: Артем Довбик міг забивати у Динамо, але пішов складнішим шляхом – історичний гол за Україну вражає Європу