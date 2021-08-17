"Были ли предложения по Довбику? Да, предложения были, но общаясь с Артемом и до, и после Евро-2020, мы приняли решение, что не будем спешить. У него самого нет желания здесь и сейчас срочно поменять клуб. Он набрал хорошую форму и получает удовольствие от футбола – это видно даже в тренировочном процессе. И он говорит, что хочет побыть в этом состоянии дольше, чтобы сделать следующий шаг.

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Он мечтает перейти в хороший европейский клуб. Но никакой горячки нет, поэтому он помогает нам выполнить задачу на сезон. Если до конца трансферного окна получим предложение, которое устроит и клуб, и Артема, мы его рассмотрим. Но пока таких предпосылок нет.

Знаете, в нашем чемпионате очень сложно формируются цены на футболистов. Продавать надо не по Transfermarkt, а после изучения всех серьезных факторов – начиная от того, какой именно клуб сделает предложение и заканчивая условиями для самого футболиста. Сейчас по Довбика сказать точную сумму сложно", – поделился Русол в комментарии Tribuna.

Напомним, после чемпионата Европы к Артему проявляли интерес многие иностранные клубы, а самым активным якобы был турецкий Трабзонспор. В нынешней кампании Довбик неудержим – четыре гола и ассист в 4-х турах УПЛ.

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