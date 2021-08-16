Нападник збірної України й СК Дніпро-1 Артем Довбик міг підсилити чинного чемпіона. Втім, перехід не відбувся через фінансові розбіжності.

"Після Євро-2020 Луческу дуже сильно хотів бачити Довбика в Динамо. Але керівництво клубів просто не зійшлося у трансферній ціні за гравця. На сьогоднішній момент Довбик грає в СК Дніпро-1 і виконує свій контракт.

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Дніпряни хочуть за нього солідну компенсацію, яку потягне не кожен клуб. У минулому сезоні представники Шахтаря виходили на Ігора Йовічевіча і цікавилися Артемом, але конкретних переговорів не було. Думаю, що в цьому сезоні він нікуди не перейде", – заявив журналіст Ігор Циганик у своїй авторській програмі на Youtube.

Нагадаємо, після чемпіонату Європи до Артема проявляли інтерес чимало іноземних клубів, а найактивнішим нібито був турецький Трабзонспор. У нинішній кампанії Довбик нестримний – чотири голи й асист у 4-х турах УПЛ.

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