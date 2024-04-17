"Чернігів. Біль. Руснява мразота вгатила ракетами майже по центру міста. В робочий день.

Коноплянка завершив кар'єру та разом із Зозулею займається агентською діяльністю, – Вацко

А ви й далі думайте, що війна на Донбасі", – написав Зозуля у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, вранці 17 квітня, окупанти атакували Чернігів трьома крилатими ракетами "Іскандер". Виродки били по об'єктах цивільної та соціальної інфраструктури. Наразі відомо про 15 загиблих та щонайменше 60 поранених. 18 квітня у Чернігові оголошено Днем жалоби.

"Якщо я не вб'ю росіянина, він це зробить зі мною": життя без сну, 30-річні котики на дивані – футболіст на передовій