"Чернигов. Боль. Руснявая мразь вбила ракетами почти по центру города. В рабочий день.

Коноплянка завершил карьеру и вместе с Зозулей занимается агентской деятельностью, – Вацко

А вы и дальше думайте, что война на Донбассе", – написал Зозуля в своем Telegram-канале.

Напомним, утром 17 апреля, оккупанты атаковали Чернигов тремя крылатыми ракетами "Искандер". Твари били по объектам гражданской и социальной инфраструктуры. Известно о 15 погибших и по меньшей мере 60 раненых. 18 апреля в Чернигове объявлено Днем траура.

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