"Наскільки мені відомо, Коноплянка завершив кар'єру. З того, що знаю я, зараз Коноплянка в тандемі з Романом Зозулею планують займатись агентською діяльністю. Останнім часом отримав кілька несподіваних підтверджень, що Коноплянка та Зозуля вже займаються агентським бізнесом у тандемі. Комунікують як із юними футболістами, так і з готовими статусними, за українськими мірками. Я вважаю, що це класно.

Коноплянка готується завершити кар'єру та вже визначився з новою професією

Це може стати великим плюсом для українського футболу: Коноплянка та Зозуля – люди, які частину кар’єри провели в Європі та мали набити там достатню кількість футбольних контактів. Якщо вони завдяки цим контактам будуть здатні влаштовувати українців у хороші європейські клуби на хороші фінансові умови або завдяки своїм контактам зможуть приносити українським клубам хороші гроші на трансферах, якщо вони зможуть наводити в українські клуби іноземців за адекватні гроші, ну скажіть, хіба не будуть у виграші все?

Зараз – тільки зародження і попереду ще дуже багато роботи. Я вважаю, що це реально може бути цікавою футбольною історією", – поділився Вацко у програмі Вацко on Air.

Нагадаємо, що Коноплянка виступав за Дніпро та Шахтар, а в Європі спробував свої сили в Севільї та Шальке. Останніми його клубами були польська Краковія та румунський Клуж. Ще рік тому Євген виходив на Вемблі за збірну України, а загалом у складі "синьо-жовтих" він провів 87 матчів, забивши 21 гол.

Зозуля потрібен агентському бізнесу – у нього є те, чого немає в інших