Сандерленд обрав керманича, який спробує поборотися за підвищення в АПЛ.

"Чорні коти" офіційно підтвердили запрошення Майкла Біла. Контракт підписано до літа 2026 року.

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Біл розпочинав кар'єру у молодіжних системах Челсі та Ліверпуля, а потім працював помічником у штабі Стівена Джеррарда (Рейнджерс, Астон Вілла). Самостійний досвід 43-річного фахівця обмежується двома клубами – КПР і той-таки Рейнджерс. В обох він не протримався і року, зі шотландського гранда був звільнений 2 місяці тому.

Після 22 турів Чемпіоншипу Сандерленд посідає сьому сходинку, відстаючи від зони плей-офф всього на 3 очки. Нагадаємо, за "чорних котів" виступає український нападник Назарій Русин.

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