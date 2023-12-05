Тоні Моубрей був звільнений з посади головного тренера Сандерленда.

У ніч із понеділка на вівторок Сандерленд на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Моубрея. Він очолив "червоно-білих" наприкінці серпня минулого року після рішення Алекса Ніла покинути "святих" заради Сток Сіті.

Тренер Сандерленда розкритикував Русина після ранньої заміни – в наступному матчі українець загадково вилетів із заявки

Разом із Моубреєм клуб покидає його помічник Марк Вінус. Повідомляється, що клуб уже розпочав пошуки нового наставника. "Ми зосереджені на пошуку відповідного кандидата і продовжимо підтримувати наш тренерський штаб і гравців упродовж усього перехідного періоду", – заявив спортивний директор клубу Крістьян Спікман.

За підсумками 19 турів у Чемпіоншипі Сандерленд посідає 9-те місце в турнірній таблиці. Кольори команди захищає український форвард Назарій Русин, який у 9 матчах за команду не забив жодного м'яча.

Кількома годинами раніше був звільнений наставник іншого українського легіонера в Чемпіоншипі – Миколи Кухаревича. Його Суонсі звільнив Майкла Даффа.

"Моментами засяяв геніальністю". Мудрик розчаровує і робить різницю – вайби Азара, думки на 100 миль/год, високі оцінки