Далеко не всі українські легіонери можуть бути задоволені своїми виступами в 1/32 Кубка Англії.

Михайло Мудрик отримав чергову порцію негативних коментарів та оцінок від профільних видань за кубковий матч проти нижчолігового Престона (4:0). Попри те, що українець був дотичний до першого гола і міг оформити асист, Михайла звинуватили у надмірній пасивності протягом першого тайму. Претензії висловив навіть зірковий партнер.

Мудрик розпочав вирішальний гол Челсі, але став найгіршим у дебютному матчі Кубка Англії – лондонці влаштували розгром

Сандерленд Назарія Русина зазнав погрому від Ньюкасла, але тут навряд слід шукати винних – різниця в класі надто велика. Ілля Забарний повноцінно не відпочив і таки був змушений допомагати Борнмуту втримувати важку перемогу над КПР. Про все це детально дивіться у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.