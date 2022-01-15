Чорноморець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання форварда Назарія Русина.

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Деталі трансферу одеський клуб вирішив не розголошувати. Першу половину сезону 23-річний нападник провів на правах оренди у СК Дніпро-1, за який відіграв 10 матчів та відзначився двома голами. Контракт Назарія належить київському Динамо. У минулому сезоні гравця також орендувала польська Легія, але через непорозуміння з тренерським штабом українець зіграв лише в одному матчі.

Після 18-ти турів УПЛ Чорноморець розташовується на 13-й сходинці.

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