"Ці придурки витратили весь бюджет на календар", – Чорноморець підписав чергового легіонера
20:55 - Читать на русском
Чорноморець продовжує підсилюватись футболістами з-за кордону.
Чорногорський захисник Ілія Мартіновіч приєднався до Чорноморця, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Останнім клубом 27-річного оборонця був Марібор, а до Одеси Ілія перебрався на правах вільного агента. Мартіновіч має досвід гри за збірну Чорногорії, провівши три матчі. Прес-служба одеського клубу вже традиційно у жартівливій формі презенутвала новачка.
Після 18-ти турів УПЛ Чорноморець розташувався на 13-й сходинці.
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