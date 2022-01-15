Черноморец на своем официальном сайте объявил о подписании форварда Назария Русина.

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Детали трансфера одесский клуб решил не разглашать. Первую половину сезона 23-летний нападающий провел на правах аренды в СК Днепр-1, за который отыграл 10 матчей и отличился двумя голами. Контракт Назария принадлежит киевскому Динамо. В прошлом сезоне игрока также арендовала польская Легия, но из-за конфликта с тренерским штабом украинец сыграл лишь в одном матче.

После 18 туров УПЛ Черноморец располагается на 13-й строчке.

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