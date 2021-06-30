Нападник Динамо Назарій Русин став гравцем СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт дніпрян.

"Русину не варто було їхати у Легію", – Циганик оцінив перспективи форварда Динамо

22-річний футболіста виступатиме у команді Ігора Йовічевіча на правах оренди. Термін угоди – 1 рік.

Нагадаємо, влітку Русин достроково повернувся з оренди в Легії. Назарій мав виступати за польський клуб до кінця 2021 року, однак, обмежившись одним матчем у Кубку Польщі, завершив виступи за кордоном.

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