Русин офіційно перейшов в СК Дніпро-1
30 червня 11:33 - Читать на русском
Команда Ігора Йовічевіча підсилилась форвардом.
Нападник Динамо Назарій Русин став гравцем СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт дніпрян.
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22-річний футболіста виступатиме у команді Ігора Йовічевіча на правах оренди. Термін угоди – 1 рік.
Нагадаємо, влітку Русин достроково повернувся з оренди в Легії. Назарій мав виступати за польський клуб до кінця 2021 року, однак, обмежившись одним матчем у Кубку Польщі, завершив виступи за кордоном.
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