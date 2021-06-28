Журналіст Ігор Циганик вірить, що Назарій Русин може реанімувати свою кар'єру у СК Дніпро-1.

"Нормальні перспективи у Назарія під керівництвом Ігоря Йовічевіча. Русин – дуже хороший хлопець. Просто йому треба довіряти. Якщо Йовічевіч довірятиме – то Русин розкриється.

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У нього не пішло в Легії, тому що він думав, що буде грати постійно. Але не склалося. Та йому і не треба було їхати у Легію. Він у Дніпрі міг опинитися ще минулого року. І взимку також міг опинитися в Дніпрі-1.

Наскільки мені відомо, СК Дніпро-1 розраховує, що Дубінчак приїде на збір до них, що на нього не буде розраховувати Луческу", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, взимку Легія орендувала Назарія, який майже одразу був переведений у дубль через непорозуміння з головним тренером.

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