Русин официально перешел в СК Днепр-1
11:35 - Читати українською
Команда Игора Йовичевича усилилась звездным форвардом.
Нападающий Динамо Назарий Русин стал игроком СК Днепр-1, сообщает официальный сайт днепрян.
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22-летний футболист будет выступать в команде Игора Йовичевича на правах аренды. Срок соглашения – 1 год.
Напомним, летом Русин досрочно вернулся из аренды в Легии. Назарий должен был выступать за польский клуб до конца 2021 года, однако, ограничившись одним матчем в Кубке Польши, завершил выступления за рубежом.
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