Нападающий Динамо Назарий Русин стал игроком СК Днепр-1, сообщает официальный сайт днепрян.

"Русину не стоило ехать в Легию", – Цыганык оценил перспективы форварда Динамо

22-летний футболист будет выступать в команде Игора Йовичевича на правах аренды. Срок соглашения – 1 год.

Напомним, летом Русин досрочно вернулся из аренды в Легии. Назарий должен был выступать за польский клуб до конца 2021 года, однако, ограничившись одним матчем в Кубке Польши, завершил выступления за рубежом.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21