Сандерленд переграв Норвіч у поєдинку 14-го туру Чемпіоншипу, в якому вперше у стартовому складі вийшов Назарій Русин.

Чемпіоншип 2023/24, 14-й тур

Сандерленд – Норвіч – 3:1

Голи: Х'юм, 37, Ніл, 45, Кларк, 80, (пен.) – Хван Уй Джо, 23

Русин вперше з'явився на полі у стартовому складі Сандерленда. Українець відіграв 71 хвилину та був замінений на Луїса Семеду. Назарій отримав скромні 6,5 бала, здійснивши 13 дотиків до м'яча, віддав 3 точні передачі з 4, а один удар українця був заблокований.

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Рахунок же у грі відкрив Норвіч, автором гола став Хван Уй Джо. До перерви Х'юм вирівняв становище, а Ніл на 45 хвилині вивів Сандерленд вперед. У другому взятті воріт відзначимо роль Русина, який повів за собою захисника, звільнивши простір для партнера.

Перший гол Сандерленда:

Другий гол Сандерленда:

2-1 Dan Neil #SAFC



Jack Clarke with a beautiful assist, Neil with the lovely finish.



pic.twitter.com/jLvypMGqr9 — A LOVE SUPREME (@ALS_Fanzine) October 28, 2023

А вже після заміни Русина Сандерленд поставив крапку в зустрічі – Кларк реалізував пенальті наприкінці гри. Таким чином, Сандерленд набрав 22 очки, піднявшись на 7 місце, а Норвіч опустився на 17 сходинку.