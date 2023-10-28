Русин "молчаливо" дебютировал в стартовом составе Сандерленда – "черные коты" без проблем победили Норвич
Сандерленд переиграл Норвич в поединке 14-го тура Чемпионшипа, в котором впервые в стартовом составе вышел Назарий Русин.
Чемпионшип 2023/24, 14-й тур
Сандерленд – Норвич – 3:1
Голы: Хьюм, 37, Нил, 45, Кларк, 80, (пен.) – Хван Уй Джо, 23
Русин впервые появился на поле в стартовом составе Сандерленда. Украинец отыграл 71 минуту и был заменен на Луиса Семеду. Назарий получил скромные 6,5 балла, осуществив 13 касаний мяча, отдал 3 точные передачи из 4, а один удар украинца был заблокирован.
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Счет же в игре открыл Норвич, автором гола стал Хван Уй Джо. До перерыва Хьюм выровнял положение, а Нил на 45 минуте вывел Сандерленд вперед. Во втором взятии ворот отметим роль Русина, который повел за собой защитника, освободив пространство для партнера.
Первый гол Сандерленда:
Второй гол Сандерленда:
А уже после замены Русина Сандерленд поставил точку во встрече – Кларк реализовал пенальти в конце игры. Таким образом, Сандерленд набрал 22 очка, поднявшись на 7 место, а Норвич опустился на 17 строчку.
Третий гол Сандерленда: