"Футболісти приїхали з різних країн, декому важко витримувати наш рівень інтенсивності. Якби вони на кожному тренуванні рвали сітку своїми голами, то грали б. Це молоді хлопці, які тільки вчаться.

Русин забив п'яткою в стрибку на тренуванні збірної України

Русин – не молодий хлопець, йому 25. Але він з України та має проблеми з мовою. Якби я вважав, що гравець вийде на поле, заб'є та допоможе нам виграти – ставив би його в склад", – цитує тренера 777score.

Русин переїхав з Зорі в Сандерленд на початку сезону, але пробитися в основу не може. Назарій отримував мало хвилин після виходів на заміну, а в останньому матчі взагалі не з'явився на полі.