toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІКО БРАГА - ЗОРЯ БОРДО - МАРІУПОЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Руні знову став героєм матчу MLS: шикарний гол зі штрафного

09:42 604 Читать на русском
Руні знову став героєм матчу MLS: шикарний гол зі штрафного
Вейн Руні / фото: ФК ДС Юнайтед

Колишній нападник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Вейн Руні продовжує феєрити в МЛС.

Новачок ДС Юнайтед Вейн Руні відзначився дублем у матчі проти Портленда. Спочатку Руні на 43-й хвилині матчу впевнено реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером суперника після передачі аргентинського нападника Яміле Асада. А на 68-й хвилині колишній "манкуніанець" технічно забив зі штрафного.

Руні у геніальному підкаті врятував порожні ворота та одразу ж віддав асист – неймовірна перемога ДС Юнайтед

Тепер на рахунку 32-річного Руні 3 голи і 3 результативні передачі в семи іграх за ДС Юнайтед в MLS.

Теги
Світ Відеоновини Вейн Руні Вейн Руні ДС Юнайтед ДС Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Брага – Зоря: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи
    Ліга Європи — 08:003422 Брага – Зоря: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи
11
год
:
31
хв
Бордо
21:45
Маріуполь
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук