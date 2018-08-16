Руні знову став героєм матчу MLS: шикарний гол зі штрафного

Колишній нападник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Вейн Руні продовжує феєрити в МЛС.

Новачок ДС Юнайтед Вейн Руні відзначився дублем у матчі проти Портленда. Спочатку Руні на 43-й хвилині матчу впевнено реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером суперника після передачі аргентинського нападника Яміле Асада. А на 68-й хвилині колишній "манкуніанець" технічно забив зі штрафного.

Руні у геніальному підкаті врятував порожні ворота та одразу ж віддав асист – неймовірна перемога ДС Юнайтед

Тепер на рахунку 32-річного Руні 3 голи і 3 результативні передачі в семи іграх за ДС Юнайтед в MLS.