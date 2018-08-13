Руні у геніальному підкаті врятував порожні ворота та одразу ж віддав асист – неймовірна перемога ДС Юнайтед

Форвард ДС Юнайтед Юнайтед Вейн Руні став героєм кінцівки поєдинку матчу MLS проти Орландо.

Вейн Руні став справжнім героєм матчу MLS проти Орландо.

Вже у компенсований арбітром час за рахунку 2:2 голкіпер ДС Юнайтед пішов на подачу кутового. Гравці Орландо вибили м'яч та організували контратаку, яка повинна була завершитись голом у порожні ворота.

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Іншої думки був Руні, який після неймовірного ривка зумів наздогнати суперника та у класному підкаті відібрав м'яч. Одразу ж після цього колишній лідер МЮ ще й видав довгу діагональну передачу, яка стала гольовою – неймовірні 3:2 на користь команди Руні.

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