Руни вновь стал героем матча MLS: шикарный гол со штрафного

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни продолжает феериты в МЛС.

Новичок ДС Юнайтед Уэйн Руни отметился дублем в матче против Портленда. Сначала Руни на 43-й минуте матча уверенно реализовал выход один на один с голкипером соперника после передачи аргентинского нападающего Ямиле Асада. А на 68-й минуте бывший "манкунианец" технично забил со штрафного.

Руни в гениальном подкате спас пустые ворота и сразу же отдал ассист – невероятная победа ДС Юнайтед

Теперь на счету 32-летнего Руни 3 гола и 3 результативные передачи в семи играх за ДС Юнайтед в MLS.