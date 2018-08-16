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Руни вновь стал героем матча MLS: шикарный гол со штрафного

09:42 49 Читати українською
Руни вновь стал героем матча MLS: шикарный гол со штрафного
Уэйн Руни / фото: ФК ДС Юнайтед

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни продолжает феериты в МЛС.

Новичок ДС Юнайтед Уэйн Руни отметился дублем в матче против Портленда. Сначала Руни на 43-й минуте матча уверенно реализовал выход один на один с голкипером соперника после передачи аргентинского нападающего Ямиле Асада. А на 68-й минуте бывший "манкунианец" технично забил со штрафного.

Руни в гениальном подкате спас пустые ворота и сразу же отдал ассист – невероятная победа ДС Юнайтед

Теперь на счету 32-летнего Руни 3 гола и 3 результативные передачи в семи играх за ДС Юнайтед в MLS.

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Мир Видеоновости Уэйн Руни Уэйн Руни ДС Юнайтед ДС Юнайтед
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