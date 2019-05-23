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Руні заявив про намір розпочати тренерську діяльність після завершення ігрової кар'єри

23 травня 20:36 239 Читать на русском
Руні заявив про намір розпочати тренерську діяльність після завершення ігрової кар'єри
Вейн Руні / Соцмережі

Форвард ДС Юнайтед Вейн Руні розповів про свої плани після завершення професіональної кар'єри та про роль футболу у його житті.

"Чим би хотів займатися після завершення ігрової кар'єри? Тренерською роботою. Все своє життя я був у футболі. Футбол – це те, що я люблю і знаю, було б дивно не спробувати себе в якості тренера і, сподіваюся, досягнути успіху.

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Я грав з дуже великою кількістю футболістів і набрався безлічі знань про гру", – передає слова Вейна Руні Sky Sports з посиланням на футбольний подкаст KJ & Caldwell.

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Нагадаємо, наразі легенда Манчестер Юнайтед захищає кольори ДС Юнайтед. У цьому сезоні в активі 33-річного форварда 13 матчів за американську команду, 7 голів та 3 результативні передачі.

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Світ ДС Юнайтед ДС Юнайтед Вейн Руні Вейн Руні МЛС
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