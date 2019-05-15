Лемпард замінить Саррі в Челсі, – Sport Mediaset

Керівництво лондонського Челсі вирішило звільнити Мауріціо Саррі з посади головного тренера та вже підшукало заміну італійському фахівцю.

Боси "синіх" хочуть призначити улюбленця фанатів Френка Лемпарда керманичем команди, повідомляє Sport Mediaset.

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Колишній півзахисник Челсі повинен замінити на Стемфорд Брідж Мауріціо Саррі, який не призвичаївся до англійської Прем'єр-ліги, а також зіпсував взаємини з менеджментом клубу та вболівальниками. На долю 60-річного італійця не вплине навіть те, що він фінішував третім у чемпіонаті та вивів лондонців до фіналу Ліги Європи.

Лемпард наразі очолює Дербі Каунті й бореться за вихід до АПЛ у плей-офф Чемпіоншипу. У статусі гравця англієць провів 648 матчів за Челсі (211 голів) та здобув 3 титули чемпіона Англії та тріумфував у Лізі чемпіонів 2011/12.

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