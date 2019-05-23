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Руни заявил о намерении начать тренерскую деятельность по завершении игровой карьеры

23 мая 20:36 28 Читати українською
Руни заявил о намерении начать тренерскую деятельность по завершении игровой карьеры
Уэйн Руни / Соцсети

Форвард ДС Юнайтед Уэйн Руни рассказал о своих планах после завершения профессиональной карьеры и о роли футбола в его жизни.

"Чем бы хотел заниматься после завершения игровой карьеры? Тренерской работой. Всю свою жизнь я был в футболе. Футбол – это то, что я люблю и знаю, было бы странно не попробовать себя в качестве тренера и, надеюсь, добиться успеха.

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Я играл с очень большим количеством футболистов и набрался множество знаний об игре", – передает слова Уэйна Руни Sky Sports со ссылкой на футбольный подкаст KJ & Caldwell.

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Напомним, сейчас легенда Манчестер Юнайтед защищает цвета ДС Юнайтед. В этом сезоне в активе 33-летнего форварда 13 матчей за американскую команду, 7 голов и 3 результативные передачи.

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Мир ДС Юнайтед ДС Юнайтед Уэйн Руни Уэйн Руни МЛС
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