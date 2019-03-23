Руні розповів, в чому ван Гал був кращим за Фергюсона

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні, який нині виступає за американський Ді Сі Юнайтед, розповів про роботу під керівництвом екс-наставника манкуніанців Луї ван Гала.

"Ван Гал був одним з найкращих тренерів в тактичному плані серед тих, з ким мені доводилося працювати. Особливо це стосувалося розподілу ролей при грі в обороні. Всі гравці правильно розташовувалися на полі як в атаці, так і в захисті.

Луї ван Гал оголосив про завершення тренерської кар’єри

З ван Галом ми виграли кілька трофеїв, але це було не те, на що всі сподівалися", – цитує Руні talkSPORT.

67-річний ван Гал тренував Манчестер Юнайтед з 2014 по 2016 рік. Під його керівництвом клуб став володарем Кубка Англії-2015/16. 11 березня 2019 року нідерландець оголосив про завершення тренерської кар'єри.

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