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Ібрагімовіч, Нані та Руні – MLS назвала склад збірної на товариський матч проти Атлетіко

19:40 135 Читать на русском
Ібрагімовіч, Нані та Руні – MLS назвала склад збірної на товариський матч проти Атлетіко
Златан Ібрагімовіч / фото із соцмереж

Головна футбольна північноамериканська ліга (MLS) представила склад збірної своїх зіркових гравців на матч з мадридським Атлетіко.

Збірну MLS, яка зіграє з мадридцями, обрали шляхом голосування вболівальники ліги. До складу команди зірок MLS потрапили колишній форвард Мілана, Ювентуса і Барселони Златан Ібрагімовіч, а також колишні гравці Манчестер Юнайтед Луїш Нані та Вейн Руні.

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Крім вищезгаданих виконавців за MLS зіграють: Гузан, Зусі, Гонсалес, Пірес, Ціммерман, Дос Сантос, Мартінес, Барко і Вела.

Відзначимо, матч всіх зірок MLS проводиться щорічно і в ньому збірна ліги грає з запрошеною командою іншого чемпіонату. У нинішньому році нею стане мадридський Атлетіко, поєдинок відбудеться 31 липня.

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Теги
МЛС Світ Вейн Руні Вейн Руні Луїш Нані Луїш Нані Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Атлетіко Атлетіко
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