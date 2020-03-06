Руні з гумором прокоментував виліт з Кубка Англії від Манчестер Юнайтед

Форвард Дербі Каунті Вейн Руні поділився емоціями від матчу 1/8 фіналу Кубка Англії проти Манчестер Юнайтед.

"Зрозуміло, що Манчестер Юнайтед – сильна команда, але ми хотіли постаратися виграти. Манкуніанці були кращою командою в цей вечір.

Дербі Каунті – Манчестер Юнайтед – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Ромеро був не в настрої. Міг би і пропустити гол після штрафного у мєому виконанні. Ми повинні були використовувати свої моменти, але не зробили цього. Гравці Дербі віддали всі сили, але, на жаль, зазнали поразки", – цитує Руні BT Sport.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед розбив Дербі Каунті (3:0) та вийшов до наступної стадії Кубка Англії.

Манчестер Юнайтед розгромив Дербі Каунті і вийшов у чвертьфінал Кубка Англії – Руні мав шанси засмутити колишній клуб