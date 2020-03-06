Руни с юмором прокомментировал вылет из Кубка Англии от Манчестер Юнайтед

Форвард Дерби Каунти Уэйн Руни поделился эмоциями от матча 1/8 финала Кубка Англии против Манчестер Юнайтед.
"Понятно, что Манчестер Юнайтед – сильная команда, но мы хотели постараться выиграть. Манкунианцы были лучшей командой в этот вечер.
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Ромеро был не в настроении. Мог бы и пропустить гол после штрафного в меому исполнении. Мы должны были использовать свои моменты, но не сделали этого. Игроки Дерби отдали все силы, но, к сожалению, потерпели поражение", – цитирует Руни BT Sport.
Напомним, Манчестер Юнайтед разбил Дерби Каунти (3:0) и вышел в следующую стадию Кубка Англии.
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