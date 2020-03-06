toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ УПЛ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Руни с юмором прокомментировал вылет из Кубка Англии от Манчестер Юнайтед

12:34 149 Читати українською
Руни с юмором прокомментировал вылет из Кубка Англии от Манчестер Юнайтед
Руни и Мата / соцсети

Форвард Дерби Каунти Уэйн Руни поделился эмоциями от матча 1/8 финала Кубка Англии против Манчестер Юнайтед.

 

"Понятно, что Манчестер Юнайтед – сильная команда, но мы хотели постараться выиграть. Манкунианцы были лучшей командой в этот вечер.

Дерби Каунти – Манчестер Юнайтед – 0:3 – видео голов и обзор матча

Ромеро был не в настроении. Мог бы и пропустить гол после штрафного в меому исполнении. Мы должны были использовать свои моменты, но не сделали этого. Игроки Дерби отдали все силы, но, к сожалению, потерпели поражение", – цитирует Руни BT Sport.

Напомним, Манчестер Юнайтед разбил Дерби Каунти (3:0) и вышел в следующую стадию Кубка Англии.

Манчестер Юнайтед разгромил Дерби Каунти и вышел в четвертьфинал Кубка Англии – Руни имел шансы огорчить бывший клуб

blog_ava
Холанд объяснил свое необычное празднование голов
00:35
303
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Уэйн Руни Англия Дерби Каунти Дерби Каунти Дерби Каунти - Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
43
мин
Ворскла
14:00
Олимпик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук