Руні вказав на головну проблему МЛС

Форвард ДС Юнайтед Вейн Руні напередодні від'їзду з МЛС різко висловився щодо чемпіонату.

"Зарплата для багатьох гравців – це серйозна проблема. З огляду на прибуток, який приносить ліга, зарплата недостатньо висока, особливо для молодих американських футболістів. Вони заслуговують більшого, адже працюють не менше, ніж ми.

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У Європі, якщо клуб хоче підписати гравця, потрібно заплатити гроші і підвищити йому зарплату. В Америці ж трансфери відбуваються занадто просто. Сьогодні ти живеш з сім'єю на східному узбережжі, а вранці тобі кажуть їхати на західне", – цитує Руні The Athletic.

Нагадаємо, в січні 34-річний форвард повернеться в Англію, де стане граючим тренером Дербі Каунті.

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