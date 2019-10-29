Руни указал на главную проблему МЛС

Форвард ДС Юнайтед Уэйн Руни накануне отъезда из МЛС резко высказался относительно чемпионата.

"Зарплата для многих игроков – это серьезная проблема. Учитывая прибыль, которую приносит лига, зарплата недостаточно высока, особенно для молодых американских футболистов. Они заслуживают большего, ведь работают не меньше, чем мы.

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В Европе, если клуб хочет подписать игрока, нужно заплатить деньги и повысить ему зарплату. В Америке же трансферы происходят слишком просто. Сегодня ты живешь с семьей на восточном побережье, а утром тебе говорят ехать на западное", – цитирует Руни The Athletic.

Напомним, в январе 34-летний форвард вернется в Англию, где станет играющим тренером Дерби Каунти.

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