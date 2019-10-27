toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВЕСТ ХЕМ - ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СІТІ - АСТОН ВІЛЛА

Руні віддасть сина в академію Манчестер Сіті

16:36 147 Читать на русском
Руні віддасть сина в академію Манчестер Сіті
Вейн та Кай Руні / Sky Sports

Колишній нападник збірної Англії Вейн Руні в січні повернеться в Англію з США, де виступав за клуб МЛС ДС Юнайтед.

Після повернення на батьківщину старший син Вейна Руні отримає місце в академії Манчестер Сіті, інформує The Sun.

Варді відписався від Руні в інстаграмі через конфлікт їхніх дружин

9-річний Кай до від'їзду сім'ї Руні в США входив до числа вихованців академії Манчестер Юнайтед, у складі якого його знаменитий батько виступав протягом 13 років.

Нагадаємо, після завершення контракту з ДС Юнайтед Вейн Руні вирішив повернутися в Англію, де стане граючим тренером Дербі Каунті. В минулому сезоні МЛС 34-річний футболіст зіграв 29 матчів, у яких забив 11 голів.

"Справедливе везіння" Ліверпуля, Сульшер має позитив, Ярмоленко не замахнеться на Європу – перші враження від АПЛ

blog_ava
Динамо – Карпати: анонс матчу УПЛ
Теги
Вейн Руні Вейн Руні Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Вальверде покине Барселону після завершення сезону
    Іспанія — 15:051011 Вальверде покине Барселону після завершення сезону
1
год
:
50
хв
Ліверпуль
18:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук