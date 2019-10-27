Руні віддасть сина в академію Манчестер Сіті

Колишній нападник збірної Англії Вейн Руні в січні повернеться в Англію з США, де виступав за клуб МЛС ДС Юнайтед.

Після повернення на батьківщину старший син Вейна Руні отримає місце в академії Манчестер Сіті, інформує The Sun.

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9-річний Кай до від'їзду сім'ї Руні в США входив до числа вихованців академії Манчестер Юнайтед, у складі якого його знаменитий батько виступав протягом 13 років.

Нагадаємо, після завершення контракту з ДС Юнайтед Вейн Руні вирішив повернутися в Англію, де стане граючим тренером Дербі Каунті. В минулому сезоні МЛС 34-річний футболіст зіграв 29 матчів, у яких забив 11 голів.

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