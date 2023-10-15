Головний тренер Бірмінгема Вейн Руні міг продовжити тренерську кар'єру далеко від Англії.

Після прощання з ДС Юнайтед Руні заявив, що хотів побути поруч зі своєю родиною, і не збрехав. Фахівець очолив Бірмінгем, хоча мав значно вигіднішу пропозицію із Саудівської Аравії, повідомляє The Guardian.

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"Для свого розвитку я відчував, що мій шлях був іншим. До речі, це не прояв неповаги до будь-якого менеджера, який пішов туди працювати", – сказав Руні про інтерес Саудівської Аравії.

Варто зауважити, що Бірмінгем виступає у Чемпіоншипі, де після 11 зіграних матчів посідає шосте місце в турнірній таблиці. Ціль Вейна Руні – вивести команду в АПЛ.