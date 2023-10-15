Главный тренер Бирмингема Уэйн Руни мог продолжить тренерскую карьеру вдали от Англии.

После прощания с ДС Юнайтед Руни заявил, что хотел побыть рядом со своей семьей и не соврал. Специалист возглавил Бирмингем, хотя имел гораздо более выгодное предложение из Саудовской Аравии, сообщает The Guardian.

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"Для своего развития я чувствовал, что мой путь был другим. Кстати, это не проявление неуважения к любому пошедшему туда работать менеджеру", – сказал Руни об интересе Саудовской Аравии.

Следует заметить, что Бирмингем выступает в Чемпионшипе, где после 11 сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице. Цель Уэйна Руни – вывести команду в АПЛ.

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