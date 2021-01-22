"Останніми роками МЮ був не в змозі боротися за титул, але зараз, з приходом Кавані, Фернандеша – футболістів з менталітетом переможців – багато речей змінилося. Зараз команда бореться за перемогу в АПЛ.

Камбек Манчестер Юнайтед у відеоогляді поєдинку проти Фулхема – 2:1

Шість тижнів тому я сказав колегам, що МЮ виграє чемпіонат. Я все ще так вважаю і зараз.

Погба доведеться зіграти в цьому помітну роль. Нові гравці знімуть з нього частину тиску, і він зможе продемонструвати свої навички на полі", – цитує Руні Sky Sports.

Після 19-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед очолює турнірну таблицю, відірвавшись від Ман Сіті на два очки (у "містян" ще є гра в запасі).

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