"В последние годы МЮ был не в состоянии бороться за титул, но сейчас, с приходом Кавани, Фернандеша – футболистов с менталитетом победителей – многие вещи изменились. Сейчас команда борется за победу в АПЛ.

Камбэк Манчестер Юнайтед в видеообзоре поединка против Фулхэма – 2:1

Шесть недель назад я сказал коллегам, что МЮ выиграет чемпионат. Я все еще так считаю и сейчас.

Погба предстоит сыграть в этом заметную роль. Новые игроки снимут с него часть давления, и он сможет продемонстрировать свои навыки на поле ", – цитирует Руни Sky Sports.

После 19-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед возглавляет турнирную таблицу, оторвавшись от Ман Сити на два очка (у "горожан" еще есть игра в запасе).

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