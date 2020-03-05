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Руні спрогнозував, коли Манчестер Юнайтед повернеться до боротьби за найвищі місця

20:37 138 Читать на русском
Руні спрогнозував, коли Манчестер Юнайтед повернеться до боротьби за найвищі місця
Вейн Руні / Фото з відкритих джерел

Екс-форвард "червоних дияволів" Вейн Руні, який нині виступає за Дербі Каунті, поділився думками щодо ситуації у Манчестер Юнайтед.

 

"На це піде час. Думаю, потрібно ще два або три роки. Манчестер Юнайтед необхідно зробити правильні трансфери і продати деяких футболістів.

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Швидко нічого не вийде. Якщо подивитися на Ліверпуль і Манчестер Сіті, то вони поступово створювали свої команди. Юнайтед слід набратися терпіння і постаратися створити команду, яка зможе кинути виклик цим двом клубам. Уболівальникам Манчестер Юнайтед я б порадив трохи запастися терпінням", – цитує Руні видання AS.

Нагадаємо, вже сьогодні, 5 березня, Руні зустрінеться зі своїми колишніми одноклубниками в рамках 1/8 фіналу Кубка Англії. Поєдинок між Дербі Каунті і Манчестер Юнайтед відбудеться о 21:45 на стадіоні Прайд Парк у Дербі.

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Вейн Руні Вейн Руні Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Дербі Каунті Дербі Каунті Дербі Каунті - Манчестер Юнайтед
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