Руни спрогнозировал, когда Манчестер Юнайтед вернется к борьбе за самые высокие места

Экс-форвард "красных дьяволов" Уэйн Руни, который сейчас выступает за Дерби Каунти, поделился мыслями о ситуации в Манчестер Юнайтед.

"На это уйдет время. Думаю, нужно еще два или три года. Манчестер Юнайтед необходимо сделать правильные трансферы и продать некоторых футболистов.

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Быстро ничего не получится. Если посмотреть на Ливерпуль и Манчестер Сити, то они постепенно создавали свои команды. Юнайтед следует набраться терпения и постараться создать команду, которая сможет бросить вызов этим двум клубам. Болельщикам Манчестер Юнайтед я бы посоветовал немного запастись терпением", – цитирует Руни издание AS.

Напомним, уже сегодня, 5 марта, Руни встретится со своими бывшими одноклубниками в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Поединок между Дерби Каунти и Манчестер Юнайтед состоится в 21:45 на стадионе Прайд Парк в Дерби.

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