Руні сподівається на допомогу Манчестер Юнайтед у пекельній боротьбі за порятунок Дербі Каунті
Головний тренер Дербі Каунті Вейн Руні шукає варіанти підсилення своєї команди.
Дербі Каунті відчайдушно бореться за виживання у Чемпіоншипі. Клуб має серйозні фінансові проблеми, тому команда стартувала з -21 очка. За півсезону Руні зумів змінити ситуація до +11. Але це все ще зона вильоту.
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За інформацією The Telegraph, Дербі Каунті хоче орендувати перспективного нападника Манчестер Юнайтед Амада Діалло. Руні переконаний, що з його допомогою Дербі буде легше боротися за збереження прописки в Чемпіоншипі.
Нагадаємо, манкуніанці підписали Діалло рік тому, заплативши Аталанті понад 20 млн євро. Івуарієць переважно виступав за молодіжні команди клубу, тому Ман Юнайтед не проти тимчасово відпустити 19-річного гравця в клуб, де той зможе регулярно грати.
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