Дерби Каунти отчаянно борется за выживание в Чемпионшипе. У клуба есть серьезные финансовые проблемы, поэтому команда стартовала с -21 очка. За полсезона Руни сумел изменить обстановку до +11. Но это все еще зона вылета.

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По информации The Telegraph, Дерби Каунти хочет арендовать перспективного нападающего Манчестер Юнайтед Амада Диалло. Руни убежден, что с его помощью Дерби будет легче сражаться за сохранение прописки в Чемпионшипе.

Напомним, манкунианцы подписали Диалло год назад, заплатив Аталанте более 20 млн евро. Ивуариец преимущественно выступал за молодежные команды, поэтому Ман Юнайтед не прочь временно отпустить 19-летнего игрока в клуб, где тот сможет регулярно играть.

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