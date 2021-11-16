Дербіширці втратили 9 очок у турнірній таблиці Чемпіоншипа, повідомляє Sky Sports.

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"Барани" отримали покарання за порушення регламентної норми щодо прибутковості та фінансової стабільності. Раніше з Дербі зняли 12 очок за введення тимчасової адміністрації. Кризові менеджери, які керують клубом без власника, погодилися на новий штраф. Окрім зняття дев'яти пунктів, покарання також передбачає умовне стягнення на ще 3 очки на випадок повторення порушень.

Відзначимо, що Дербі Каунті залишився на останній сходинці Чемпіоншипа. Тепер в активі підопічних Вейна Руні -3 очки. До рятівної позиції – 18 балів.

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