Руні розповів, як Гвардіола і Клопп допомагають англійським футболістам

Легенда англійського футболу Вейн Руні відзначив внесок тренера Ліверпуля Юргена Клоппа та наставника Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли у розвиток АПЛ.

"Сьогодні тренери дуже ретельно готують команди з тактичної точки зору. Думаю, що такі тренери, як Гвардіола або Клопп, що працюють в Прем'єр-лізі, допомагають нашим молодим англійським гравцям.

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Знаю, що в АПЛ є дебати з приводу іноземних фахівців, але я вважаю, що вони надали величезну кількість знань і навичок таким гравцям, як Рахім Стерлінг або Кайл Вокер", – цитує Руні видання Sky Sports.

Нагадаємо сьогодні, 15 жовтня, відбудеться спаринг Англія – США, який стане останнім матчем для Руні у футболці "трьох левів". Початок о 22:00.

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