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Руни рассказал, как Гвардиола и Клопп помогают английским футболистам

13:04 12 Читати українською
Руни рассказал, как Гвардиола и Клопп помогают английским футболистам
Уэйн Руни и Хосеп Гвардиола / Фото AFP

Легенда английского футбола Уэйн Руни отметил вклад тренера Ливерпуля Юргена Клоппа и наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы в развитие АПЛ.

"Сегодня тренеры очень тщательно готовят команды с тактической точки зрения. Думаю, что такие тренеры, как Гвардиола или Клопп, работающих в Премьер-лиге, помогают нашим молодым английским игрокам.

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Знаю, что в АПЛ бывают дебаты по поводу иностранных специалистов, но я считаю, что они предоставили огромное количество знаний и навыков таким игрокам, как Стерлинг или Кайл Уокер", – цитирует Руни издание Sky Sports.

Напомним, сегодня, 15 октября, состоится спарринг Англия – США, который станет последним матчем для Руни в футболке "трех львов". Начало в 22:00.

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Англия - США: Четверг 15 ноября 2018

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Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Юрген Клопп Англия - США Кайл Уокер Кайл Уокер Уэйн Руни Уэйн Руни
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